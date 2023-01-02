Клуб из Израиля проявляет интерес к защитнику «Краснодара» Бородину

Центральный защитник «Краснодара» Сергей Бородин может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. Об этом сообщают израильские СМИ.

По информации источника, 23-летний россиянин входит в сферу интересов «Бейтара». Отмечается, что команда из Иерусалима уже отправила официальное предложение «быкам» по переходу футболиста.

Напомним, что Бородин является воспитанником академии «Краснодара». Всего за южан он отыграл 16 матчей, забил один гол и отдал один результативный пас. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.