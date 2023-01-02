«Труа» вырвал гостевую победу у «Страсбура»

«Труа» в гостевом матче 17-го тура Лиги 1 победил «Страсбур» со счетом 3:2.
За выездную команду забивали Рено Рипар (16-я минута), Рони Лопеш (20) и Ксавье Шавалерен (78). У хозяев поля голами отличились Хабиб Диалло (41) и Исмаэль Дукуре (54).
«Труа» набрал 18 очков и поднялся на 13-е место. «Страсбур» с 11 очками остался 19-м.
В следующем туре «Труа» примет 11 января «Марсель», а «Страсбур» в этот же день сыграет дома против «Ланса».
Лига 1
17-й тур
«Страсбур» - «Труа» - 2:3 (1:2)
Голы: Диалло, 41; Дукуре, 54 - Рипар, 16; Рони Лопеш, 20; Шавалерен, 78
источник: «Советский спорт»