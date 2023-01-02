Тренер «Ахмата» считает, что в лице Ловрена «Зенит» потерял лучшего игрока РПЛ

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев назвал лучшего игрока 2022 года в РПЛ.

«Учитывая чемпионат мира и игру за «Зенит», то можно назвать Ловрена. Он мне импонирует, как защитник, как личность, и в сборной очень хорошо отыграл», - приводит слова Ташуева «Метарейтинг».

Напомним, что «Зенит» уже объявил, что Ловрен продолжит карьеру в «Лионе».

В нынешнем сезоне РПЛ защитник провел 15 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевой пас. Что касается чемпионата мира, то сборная Хорватия завоевала бронзовые медали, а сам Ловрен участвовал в шести играх.