«ПСЖ» сыграет товарищеский матч против «Аль-Насра»

«ПСЖ» в ближайшие недели сыграет товарищеский матч против «Аль-Насра».

По данным французской прессы, данная игра должна была пройти в январе 2022 года, но была перенесена из-за пандемии коронавируса.

Примечательно, что, если в матче примут участие нападающий «ПСЖ» Лонель Месси и новичок «Аль-Насра» Криштиану Роналду, то это будет первая их игра друг против друга с декабря 2020 года, когда в Лиге чемпионов встречались бывшие клубы главных звезд современного футбола «Барселона» и «Ювентус» соответственно.