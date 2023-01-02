Бенитес и Виллаш-Боаш являются кандидатами на пост главного тренера сборной Бельгии

Королевская бельгийская футбольная ассоциация рассматривает Рафаэля Бенитеса и Андре Виллаш-Боаша на пост главного тренера национальной команды, сообщает местная пресса.

Бенитес не работает с января 2022 года после того, как был уволен из «Эвертона» за неудовлетворительные результаты, а последним клубом Виллаш-Боаша был «Марсель» – бывший наставник «Зенита» рассорился с руководством французского клуба и подал в отставку в феврале 2021 года.

Напомним, что сборная Бельгии не смогла выйти из группы на чемпионате мира в Катаре, после чего наставник Роберто Мартинес объявил об уходе из национальной команды.