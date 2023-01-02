Вратарь «Байера» Лунев может перейти в «Спартак»

Российский голкипер леверкузенского «Байера» Андрей Лунев близок к переходу в московский «Спартак».

По информации немецкой прессы, столичный клуб сам проявил интерес к футболисту.

Напомним, что с момента своего переезда в Германию россиянин провел лишь три матча в составе «аспириновых», в которых пропустил четыре мяча.

До своего перехода в «Байер» Лунев выступал за питерский «Зенит».

Напомним, после 17 туров «Спартак» с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице, на шесть очков отставая от лидирующего «Зенита».