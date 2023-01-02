«Ливерпуль» уступил «Брентфорду», впервые проиграв в АПЛ после паузы

В матче 19-го тура АПЛ «Ливерпуль» на выезде проиграл «Брентфорду».

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Йоан Висса и Брайан Мбеумо. Еще один мяч мерсисайдцы забили в свои ворота сами - автогол на счету Ибраима Конате.

Гости ответили точным ударом Алекса Окслейда-Чемберлена.

«Брентфорд» набрал 26 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице. «Ливерпуль» с 28 очками остался шестым.

АПЛ

18-й тур

«Брентфорд» - «Ливерпуль» - 3:1 (2:0)

Голы: Конате, 19 (автогол); Висса, 42; Мбеумо, 84 - Окслейд-Чемберлен, 50.