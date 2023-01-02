Агент Лунева опроверг интерес «Спартака» к игроку, но признался, что вратарь может отправиться в АПЛ

Агент российского голкипера леверкузенского «Байера» Андрея Лунева Антон Смирнов опроверг интерес к своему клиенту со стороны московского «Спартака».

«Впервые слышу. Есть интерес от «Брентфорда», - приводит слова Смирнова «РБ-Спорт».

Напомним, ранее в немецких СМИ появилась информация о том, что Красно-белые планируют приобрести вратаря.

С момента своего переезда в Германию россиянин провел лишь три матча в составе «аспириновых», в которых пропустил четыре мяча. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2023 года.

До своего перехода в «Байер» Лунев выступал за питерский «Зенит».

После 17 туров «Спартак» с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице, на шесть очков отставая от лидирующего «Зенита»