«Хоффенхайм» взял в аренду у «Ниццы» нападающего сборной Дании Дольберга

«Хоффенхайм» объявил об аренде до конца сезона нападающего «Ниццы» и сборной Дании Каспера Дольберга.

«Каспер — центральный нападающий, отличающийся умной манерой игры, а также отличным владением мячом, динамизмом и физической силой. Он может стать угрозой для соперника в любой момент благодаря умным забеганиям, помимо этого он хорошо держит мяч, находясь спиной к воротам», - сказал директор «Хоффенхайма» Александр Розен пресс-службе клуба.

Добавим, что первую часть сезона датский нападающий также провел в аренде в испанской «Севилье», где отдал одну голевую передачу в восемью матчах.