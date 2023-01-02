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«Хоффенхайм» взял в аренду у «Ниццы» нападающего сборной Дании Дольберга

Вторую часть сезона 25-летний форвард проведет в Германии.
02 января 2023 22:28
автор: Максим Скороходов

«Хоффенхайм» объявил об аренде до конца сезона нападающего «Ниццы» и сборной Дании Каспера Дольберга.

«Каспер — центральный нападающий, отличающийся умной манерой игры, а также отличным владением мячом, динамизмом и физической силой. Он может стать угрозой для соперника в любой момент благодаря умным забеганиям, помимо этого он хорошо держит мяч, находясь спиной к воротам», - сказал директор «Хоффенхайма» Александр Розен пресс-службе клуба.

Добавим, что первую часть сезона датский нападающий также провел в аренде в испанской «Севилье», где отдал одну голевую передачу в восемью матчах.

источник: ФК «Хоффенхайм»
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