Экс-игрок «Арсенала» и «Барселоны» Силвиньо возглавил сборную Албании

Бывший защитник лондонского «Арсенала» и «Барселоны» Силвиньо возглавил сборную Албании по футболу.

Как сообщает пресс-служба национальной команды, он сменил на этом посту итальянца Эдуардо Рею.

У бразильца уже есть опыт самостоятельной тренерской работы. Ранее он работал наставником в олимпийской сборной Бразилии, а также в «Лионе» и «Коринтиансе».

В бытность игроком экс-защитник, помимо «канониров» и каталонцев, выступал также за «Сельту» и «Манчестер Сити». В составе «Арсенала» он играл против московского «Спартака» в Лиге чемпионов-2000/01 и забил единственный мяч лондонцев во встрече этих команд в «Лужниках», закончившейся триумфом красно-белых со счетом 4:1.