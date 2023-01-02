«Марсель» удержал гостевую победу над «Монпелье»

«Марсель» в гостевом матче 17-го тура Лиги 1 победил «Монпелье» со счетом 2:1.

После гола португальского защитника приезжей команды Нуну Тавареша (47-я минута) игрок хозяев поля Максим Эстеве отправил мяч в собственные ворота (61).

На 86-й минуте Тавареш получил красную карточку, после чего «Монпелье» в компенсированное время заработал пенальти, который реализовал Тежи Саванье (90+1).

Таким образом, «Марсель» набрал 36 очков, остался на третьем месте, но сократил отставание от лидирующего «ПСЖ» до 8 очков. «Монпелье» идет 14-м с 17 очками.

«Марсель» в следующем туре сыграет 11 января в гостях с «Труа», «Монпелье» в этот же день проведет выездную встречу против «Ниццы».

Лига 1

17-й тур

«Монпелье» - «Марсель» - 1:2 (0:0)

Голы: Саванье, 90+1 (пен.) - Нуну Тавареш, 47; Эстеве, 61 (автогол)

Удаление: Нуну Тавареш, 86