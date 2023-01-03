Михаил Лихачев: Футбольная жизнь никогда не останавливается. Это один из главных плюсов футбола

Заслуженный тренер России Михаил Лихачев признался, что не скучает по футболу во время перерыва в РПЛ.

– По РПЛ не очень скучаю – только что отзвенели фанфары чемпионата мира. Футбол есть – это европейские лиги. Я думаю, что футбольная жизнь никогда не останавливается. Это один из главных плюсов футбола. Ближе к февралю начну скучать по российской премьер-лиге и в январе внимательно отслеживать, как команды готовятся на сборах к весенней части сезона, – сказал Лихачев в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Дарьей Савиновой.

Напомним, что чемпионат России возобновится в марте 2023 года. В данный момент лидером турнирной таблицы после 17 сыгранных туров является санкт-петербургский «Зенит», набравший 42 очка.