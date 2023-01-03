World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Лихачев заявил, что российский футбол должен быть конкурентоспособным в 2023 году

Специалист выразил надежду, что футбол в стране будет прогрессировать.
Лихачев заявил, что российский футбол должен быть конкурентоспособным в 2023 году
03 января 2023 10:49
автор: Дарья Савинова
автор фото: Евгений Ковальский / РФС

Заслуженный тренер России Михаил Лихачев рассказал, чего бы пожелал российскому футболу в 2023 году.

– Российскому футболу хочу пожелать прогресса, чтобы несмотря на все обстоятельства, в которых мы оказались, надо не отпускать руки и делать свое дело по максимуму хорошо. Когда-то мы вернемся из футбольной изоляции и нужно быть конкурентоспособными – это главная наша задача на 2023 год, – сказал Лихачев в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Дарьей Савиновой.

Напомним, в мае прошло года стало известно о том, что российские команды будут отстранены от еврокубков в сезоне-2022/23. Кроме того, сборная России исключена из состава участников Лиги наций, а заявки страны на проведение Евро-2028 и Евро-2032 отклонены.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Лихачев считает, что «Динамо» поставит перед собой цель выиграть Кубок России
Лихачев считает, что «Динамо» поставит перед собой цель выиграть Кубок России
В прошлом розыгрыше турнира москвичи дошли до финала, где уступили «Спартаку».
03.01.2023 10:57
Футбол
автор: Дарья Савинова
Лихачев заявил, что российский футбол должен быть конкурентоспособным в 2023 году
Лихачев заявил, что российский футбол должен быть конкурентоспособным в 2023 году
Специалист выразил надежду, что футбол в стране будет прогрессировать.
03.01.2023 10:49
Футбол
автор: Дарья Савинова
«Барселона» нашла замену Левандовски в «Кристал Пэлас»
Каталонцы хотят пригласить Уилфрида Заха.
03.01.2023 10:22
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Михаил Лихачев: Футбольная жизнь никогда не останавливается. Это один из главных плюсов футбола
Михаил Лихачев: Футбольная жизнь никогда не останавливается. Это один из главных плюсов футбола
Чемпионат России находится на паузе с ноября 2022 года.
03.01.2023 10:12
Футбол
автор: Дарья Савинова
«Челси» близок к подписанию Энцо Фернандеса за 127 млн евро
Весной 2022 года аргентинец мог перейти в «Милан» за 10 млн евро.
03.01.2023 09:38
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Роналду может уйти в «Ньюкасл», если клуб попадет в Лигу чемпионов
«Сороками» владеет Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии.
02.01.2023 23:13
Футбол
автор: Максим Скороходов
Экс-игрок «Арсенала» и «Барселоны» Силвиньо возглавил сборную Албании
Специалист попробует вывести команду на Евро-2024.
02.01.2023 23:00
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Марсель» удержал гостевую победу над «Монпелье»
«Марсель» удержал гостевую победу над «Монпелье»
Матч 17-го тура чемпионата Франции хозяева доигрывали в большинстве.
02.01.2023 22:56
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Хоффенхайм» взял в аренду у «Ниццы» нападающего сборной Дании Дольберга
Вторую часть сезона 25-летний форвард проведет в Германии.
02.01.2023 22:28
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Ливерпуль» уступил «Брентфорду», впервые проиграв в АПЛ после паузы
«Ливерпуль» уступил «Брентфорду», впервые проиграв в АПЛ после паузы
«Красные» упустили шанс подняться в пятерку сильнейших.
02.01.2023 22:28
Футбол
автор: Александр Шульгин
Есть первый гол Мичкова за «Сочи»! Как наш суперталант помог своей новой команде разжиться очком в матче с «Ак Барсом»
Матвей Мичков отметился заброшенной шайбой и реализованным буллитом в матче КХЛ против «Ак Барса» (3:4 Б). Это было первое набранное очко 18-летнего таланта за сочинцев после недавней аренды из СКА.
Закономерность или случайность? А теперь без эмоций: что означает победа Акатьевой над Валиевой в Красноярске
Нас интересует не справедливость судейского выбора чемпионки России-2022, а нечто другое, более важное: отобрала ли Софья Акатьева у Камилы Валиевой трон сильнейшей фигуристки мира?
Фернандес и Альварес в погоне за Мбаппе. Как изменились стоимости звезд ЧМ-2022 и РПЛ-2022/23
После окончания чемпионата мира в Катаре Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов.
Полет Конлана за канаты, триумф Бивола, фиаско Яна и другие главные сенсации 2022 года в боксе и ММА
«Плеймейкер» представляет Топ-10 сенсаций, которые произошли в профессиональном боксе и смешанных единоборствах в уходящем 2022 году.
И вновь все решили десятые балла! Как Бойкова и Козловский сенсационно выиграли чемпионат России
На национальном первенстве в Красноярске золото в парном катании завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они на 0,51 опередили фаворитов – Анастасию Мишину и Александра Галлямова.
На финале Аргентина — Франция ставки подскочили на 98 процентов. Букмекерский обзор
Последние новости мира беттинга.
Кто-то еще сомневается, что Овечкин обгонит Гретцки?! Берем в руки калькулятор
После дубля в ворота «Виннипега» в ночь на 24 декабря 2022 года Александр Овечкин с 802 голами вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Весь хоккейный мир начинает новый обратный отсчет: до Уэйна Гретцки россиянину осталось 92 шайбы.
Рождество имени Овечкина! Как наш капитан «Вашингтона» сделал исторический дубль и стал вторым после Гретцки (видео)
В победном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:1) капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 801-ю и 802-ю шайбы в карьере, сместив легендарного Горди Хоу со второй строчки в списке лучших снайперов в истории лиги.
«Молодежь может начать менять гражданство — в этом проблема». Александр Дюков — о грядущем переходе России в АФК
Президент РФС Александр Дюков подвел итоги исполкома, на котором обсуждались перспективы перехода России под эгиду Азиатской футбольной конфедерации (АФК).
Валиева с «бабочкой» улетела из тройки лучших! Как Акатьева и Туктамышева получили золотой шанс
На чемпионате России в Красноярске лидерство после короткой программы захватила Софья Акатьева. Елизавета Туктамышева отстает на 2,61 балла, Камила Валиева – только четвертая.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика