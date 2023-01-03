Лихачев заявил, что российский футбол должен быть конкурентоспособным в 2023 году

Заслуженный тренер России Михаил Лихачев рассказал, чего бы пожелал российскому футболу в 2023 году.

– Российскому футболу хочу пожелать прогресса, чтобы несмотря на все обстоятельства, в которых мы оказались, надо не отпускать руки и делать свое дело по максимуму хорошо. Когда-то мы вернемся из футбольной изоляции и нужно быть конкурентоспособными – это главная наша задача на 2023 год, – сказал Лихачев в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Дарьей Савиновой.

Напомним, в мае прошло года стало известно о том, что российские команды будут отстранены от еврокубков в сезоне-2022/23. Кроме того, сборная России исключена из состава участников Лиги наций, а заявки страны на проведение Евро-2028 и Евро-2032 отклонены.