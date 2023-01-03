Лихачев считает, что «Динамо» поставит перед собой цель выиграть Кубок России

Заслуженный тренер России Михаил Лихачев высказался о перспективах московского «Динамо» в 2023 году.

«Год для клуба не простой, а юбилейный – 100 лет созданию великого общества. Конечно, хотелось бы достигнуть хорошего результата. Думаю, что, если в РПЛ смогут зацепиться за любые медали, это было бы хорошо. Например, за бронзовые в лучшем случае.

Есть плохо скрываемая цель, это победа в Кубке России. В прошлом сезоне были в шаге от завоевания. Я думаю, в этом году руководству «Динамо» стоит поставить цель перед футболистами и тренерским штабом выиграть титул, а также стараться сделать все от себя зависящее, чтобы этого достигнуть, – сказал Лихачев корреспонденту «Советского спорта» Дарье Савиновой.

Напомним, что после 17 сыгранных туров чемпионата России подопечные Славиши Йокановича занимают четвертое место в турнирной таблице, набрав 29 очков.

Что касается Кубка России, то бело-голубые заняли первую строчку в группе С и вышли в 1/4 финала Пути РПЛ, где сыграют с «Крыльями Советов».