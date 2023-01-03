Лихачев назвал самых талантливых игроков нынешнего состава «Динамо»

Заслуженный тренер России Михаил Лихачев выделил несколько перспективных игроков в составе московского «Динамо».

– Талантливые футболисты в «Динамо» есть. Не буду сверхнебанальным специалистом – конечно, я назову прежде всего Захаряна. У него есть много качеств, которые могут позволить ему играть на высоком уровне при правильном отношении к делу.

Нравится прогресс Кутицкого в этом сезоне. Достаточно серьезно прибавил в осенней части Сазонов. Это три основных футболиста, кого бы я выделил сейчас. В последних матчах осени ярко себя проявил Гладышев. Хочется пожелать успеха и всем остальным, – сказал Лихачев в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Дарьей Савиновой.

Напомним, что после 17 сыгранных туров чемпионата России подопечные Славиши Йокановича занимают четвертое место в турнирной таблице, набрав 29 очков.

Что касается Кубка России, то бело-голубые заняли первую строчку в группе С и вышли в 1/4 финала Пути РПЛ, где сыграют с «Крыльями Советов».