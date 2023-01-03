Зоммер попросил «Боруссию» отпустить его в «Баварию»

Голкипер менхенгладбахской «Боруссии» Ян Зоммер намерен перейти в «Баварию». Об этом информируют швейцарские СМИ.

По данным источника, вратарь попросил руководство клуба не препятствовать его трансферу в мюнхенский гранд. Боссы «Боруссии» согласились отпустить игрока, но хотят получить за него 5 млн евро – сумму отступных, прописанных в его контракте.

Ранее сообщалось, что «Бавария» предложила контракт Зоммеру на из-за травмы Мануэля Нойера. Последний выбыл до конца сезона.

К слову, 34-летний швейцарец провел в нынешнем сезоне Бундеслиги 10 матчей, пропустив 14 мячей. Также на его счету 3 «сухаря».