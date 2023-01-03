Агент Карраскаля ответил на вопрос об уходе футболиста из ЦСКА

Колумбийский полузащитник Хорхе Карраскаль не планирует покидать ЦСКА. Об этом заявил футбольный агент Мартин Родригес, представляющий интересы игрока.
«Хорхе продолжит играть в ЦСКА», – отметил менеджер, чьи слова приводит «РБ-Спорт».
Ранее Карраскаль заявил, что счастлив в ЦСКА, но может покинуть команду, поскольку хочет играть в Лиге чемпионов.
Напомним, российские клубы лишились возможности выступать в еврокубках по решению УЕФА. Бан действует до конца сезона-2022/23.
источник: «Советский спорт»