Бородин и Литвинов покинут «Краснодар»

«Краснодар» решил избавиться от защитников Сергея Бородина и Вячеслава Литвинова. Об этом пишет «РБ-Спорт».

По данным источника, агенты футболистов уже начали подыскивать им новую команду. Отмечается, что игроки хотят остаться в РПЛ.

Напомним, 23-летний Бородин – воспитанник «быков». За первую команду «Краснодара» он играет с марта 2022 года. В нынешнем сезоне Премьер-лиги футболист провел 10 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

Что касается Литвинова, то 21-летний защитник также является воспитанником «Краснодара» и начал выступать за первый состав в марте 2022-го. В нынешнем сезоне РПЛ он провел 13 матчей, но не отметился голевыми действиями на поле.