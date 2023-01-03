Алексис Мак Аллистер: Игроки сборной Аргентины хотят, чтобы Месси остался

Полузащитник сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер прокомментировал слухи о желании Лионеля Месси завершить международную карьеру.

«Мы хотим, чтобы он остался с нами. Он знает об этом. Посмотрим, что будет дальше», – заявил хавбек спортивному интернет-порталу.

Напомним, 35-летний Месси выступает за сборную Аргентины с 2005 года и является капитаном команды. В составе «альбиселесте» он провел 172 матча и выиграл чемпионат мира. Также футболист помог национальной сборной добиться успеха на ОИ-2008 и Кубке Америки (2021).