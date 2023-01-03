Роналду опубликовал фотографию с медосмотра в «Аль-Насре»

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду успешно прошел медосмотр в «Аль-Насре». Об этом нападающий сообщил в соцсети, выложив соответствующую фотографию.

«Медосмотр пройден», – подписал снимок 37-летний футболист.

Напомним, Роналду перешел в «Аль-Наср» на правах свободного агента и заключил договор до 2025 года. По информации СМИ, его зарплата за сезон составит 100 млн евро.

Ранее сообщалось, что в соглашении игрока есть пункт, согласно которому, он может выбирать главного тренера. Кроме того, Роналду может уйти в «Ньюкасл», если команда пробьется в Лигу чемпионов.