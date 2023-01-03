Хави опроверг наличие предложений по Депаю

Главный тренер «Барселоны» Хави опроверг наличие предложений по нидерландскому нападающему Мемфису Депаю.

«Не хочу, чтобы Депай или любой другой игрок «Барселоны» уходил от нас в январе. Никаких серьезных изменений мы не планируем во время зимнего трансферного окна.

Предложение от «Ньюкасла» по Депаю? Нам никогда не приходило никаких запросов по Мемфису от этого клуба», - написал специалист в своих соцсетях.

Напомним, ранее СМИ сообщали об интересе к футболисту со стороны английского «Ньюкасла».

В текущем сезоне Депай провел всего три матча, в которых забил один мяч.