«Милан» хочет арендовать вратаря у «ПСЖ»

Итальянский «Милан» хочет арендовать у французского «ПСЖ» резервного голкипера Серхио Рико, сообщает итальянская пресса.

Ранее сообщалось, что клуб достиг соглашения с 24-летним колумбийцем Дэвисом Васкесом. В то же время «россонери» по-прежнему хотят приобрести Марко Спортьелло из «Аталанты», который станет свободным агентом по окончании сезона.

Отметим, что оба вратаря рассматриваются на позиции резервных, поскольку твердым первым номером является Майк Меньян.

Сейчас француз травмирован, и его подменяет румынский ветеран Чиприан Тэтэтрушану, игрой которого руководство «россонери» недовольно.