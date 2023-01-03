Васкес стал игроком «Милана»

Колумбийский голкипер Девис Васкес перешел в итальянский «Милан».

По информации клубной пресс-службы, 24-летний вратарь заключил с «россонери» соглашение до лета 2026 года. Переход вратаря из бразильского «Гремио» обошелся «красно-черным» всего в 470 тысяч евро. В то же время «Милан» по-прежнему хочет приобрести Марко Спортьелло из «Аталанты», который станет свободным агентом по окончании сезона.

Отметим, что оба вратаря рассматриваются на позиции резервных, поскольку твердым первым номером является Майк Меньян.

Сейчас француз травмирован, и его подменяет румынский ветеран Чиприан Тэтэтрушану.

Ранее сообщалось об интересе клуба к резервному вратарю «ПСЖ» Серхио Рико, которого итальянцы планировали арендовать у французского клуба.