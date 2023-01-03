Аллегри назвал цели «Ювентуса» на вторую половину сезона

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри назвал цели своей команды на вторую половину текущего сезона.

«Наша цель - попасть в топ-4 и сыграть в финалах Лиги Европы и Кубка Италии. На данный момент «Наполи» - явный фаворит в борьбе за скудетто», - приводит слова специалиста итальянская пресса.

Напомним, после 15 туров «Ювентус» с 31 очком занимает третье место в турнирной таблице Серии А. В ближайшем матче 4 января туринцы на выезде сыграют с «Кремонезе».

«Старая синьора» вылетела из Лиги чемпионов и примет участие в раунде плей-офф Лиги Европы, где ее соперником станет французский «Нант».