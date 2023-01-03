Роналду объявил себя уникальным игроком, заслужившим уникальный контракт

Криштиану Роналду объяснил, почему считает свой контракт с «Аль-Наср» на 200 миллионов евро абсолютно заслуженным.

«Я побил все рекорды в Европе и готов сделать то же самое здесь. Меня не волнует, что говорят люди. Футбол развивается повсюду. Это еще не конец моей карьеры. Мой контракт уникален, потому что я - уникальный игрок», - приводит слова португальца испанская пресса.

Напомним, с ноября 2022 года футболист находился в статусе свободного агента после того, как «Манчестер Юнайтед» расторг с ним соглашение после скандального интервью.

Недавно стало известно о том, что Роналду перешел в «Аль-Наср». Срок контракта составляет два года, а зарплата игрока составит 200 миллионов евро, благодаря чему он стал самым высокооплачиваемым футболистом планеты.