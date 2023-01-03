Инфантино сделал селфи на похоронах Пеле, пришлось оправдываться

Президент ФИФА Джанни Инфантино был раскритикован за то, что сделал селфи на похоронах трехкратного чемпиона мира Пеле.

Фото его действий появилось в сети.

«Товарищи по команде Пеле просили сделать селфи всех нас вместе, но не знали, как. Поэтому я взял телефон одного из них и сфотографировал нас всех.

Я так уважаю и восхищаюсь Пеле и вчерашней церемонией, что никогда бы не сделал ничего неуважительного», - написал Инфантино в социальных сетях.

Напомним, бразилец скончался 29 декабря от онкологического заболевания. В сентябре 2021 года бывший игрок перенес операцию по удалению злокачественной опухоли в толстой кишке. Затем появилась информация, что ему больше не помогает химиотерапия.

Пеле являлся единственным трехкратным чемпионом мира, спортсменом столетия по версии Международного Олимпийского комитета, игроком столетия по версии ФИФА, а также обладателем «Золотой бутсы» 1968 года.

За карьеру форвард сыграл в 1363 матчах и забил 1281 мяч.