Гол Клюйверта помог «Валенсии» разгромить «Ла-Нусию» в Кубке Испании

В матче 1/16 финала Кубка Испании «Валенсия» на выезде нанесла крупное поражение «Ла-Нусии».
Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Джастин Клюйверт, Курума Мориба и Уго Дуро.
Добавим, что в первой половине сезона за валенсийцев выступал российский полузащитник Денис Черышев, однако по истечении срока контракта он покинул клуб и перебрался в Италию, где защищает цвета «Венеции».
Кубок Испании
1/16 финала
«Ла-Нусия» - «Валенсия» - 0:3 (0:2)
Голы: Клюйверт, 3; Мориба, 31; Дуро, 72.
источник: «Советский спорт»