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Гол Клюйверта помог «Валенсии» разгромить «Ла-Нусию» в Кубке Испании

«Летучие мыши» вышли в 1/8 финала розыгрыша.
03 января 2023 23:01
автор: Александр Шульгин

В матче 1/16 финала Кубка Испании «Валенсия» на выезде нанесла крупное поражение «Ла-Нусии».

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Джастин Клюйверт, Курума Мориба и Уго Дуро.

Добавим, что в первой половине сезона за валенсийцев выступал российский полузащитник Денис Черышев, однако по истечении срока контракта он покинул клуб и перебрался в Италию, где защищает цвета «Венеции».

Кубок Испании
1/16 финала
«Ла-Нусия» - «Валенсия» - 0:3 (0:2)
Голы: Клюйверт, 3; Мориба, 31; Дуро, 72.

источник: «Советский спорт»
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