«Эспаньол» в большинстве обыграл «Сельту» в 1/16 финала Кубка Испании

В матче 1/16 финала Кубка Испании «Эспаньол» на своем поле обыграл «Сельту».
Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. На гол португальского нападающего команды из Виго Гонсалу Пасьенсии на 15-й минуте хозяева ответили точным ударом Хавьера Пуадо на 53-й.
В дополнительные 30 минут победу барселонской команде принесли голы Серхи Дардера и Николаса Меламеда.
Ранее в 1/8 финала пробилась и бывшая команда Дениса Черышева «Валенсия», разгромившая «Ла-Нусию» (3:0).
Кубок Испании
1/16 финала
«Эспаньол» (Барселона) - «Сельта» (Виго) - 3:1 ДВ (0:1, 1:0, 1:0, 1:0)
Голы: Пуадо, 53; Дардер, 97; Меламед, 117 - Пасьенсия, 15.
источник: «Советский спорт»