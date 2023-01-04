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Тренер «Ньюкасла» исключил возможность перехода Роналду в его клуб

Ранее португалец перебрался в «Аль-Наср».
Тренер «Ньюкасла» исключил возможность перехода Роналду в его клуб
04 января 2023 11:59
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автор фото: IMAGO

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау отреагировал на информацию о том, что его клуб может подписать форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Мы желаем Криштиану удачи в его новом путешествии, в этих слухах нет никакой правды», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Напомним, с ноября 2022 года футболист находился в статусе свободного агента после того, как «Манчестер Юнайтед» расторг с ним соглашение после скандального интервью.

Недавно стало известно о том, что Роналду перешел в «Аль-Наср». Срок контракта составляет два года, а зарплата игрока составит 200 миллионов евро, благодаря чему он стал самым высокооплачиваемым футболистом планеты.

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