Владимир Ивич стал главным тренером «Краснодара»

Пресс-служба «Краснодара» сообщила о том, что новым главным тренером клуба был назначен серб Владимир Ивич.

Отмечается, что руководство «быков» заключило с 45-летним специалистом контракт, рассчитанный на два года. Ранее пост наставника клуба занимал Александр Сторожук.

По информации источника, ассистентами Ивича станут Милош Веселинович и Синиша Гогич, а Христос Келпекис будет тренером по работе с вратарями.

Напомним, что ранее в своей карьере Ивич тренировал «Маккаби» из Тель-Авива, «Уотфорд» и ПАОК.