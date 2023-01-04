Гаджиев назвал правильным назначение Илича главным тренером «Краснодара»

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев отреагировал на информацию о назначении сербского настапвника Владимира Ивича на пост главного тренера «Краснодара».

«Назначение Ивича - это правильное и логичное решение. К тому же сербы наши друзья», - приводит слова Гаджиеваа «РБ-Спорт».

Ранее сообщалось, что руководство «быков» заключило с 45-летним специалистом контракт, рассчитанный на два года. Ассистентами Ивича станут Милош Веселинович и Синиша Гогич, а Христос Келпекис будет тренером по работе с вратарями.