«Манчестер Юнайтед» интересуется голкипером «Кристал Пэлас» Батлендом 

Руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность покупки вратаря «Кристал Пэлас» Джека Батленда. Об этом сообщают британские СМИ.

Отмечается, что контракт англичанина с «орлами» истекает летом 2023 года.

По информации источника, манкунианцы остались без запасного голкипера после того, как Мартин Дубравка был отозван из аренды представителями «Ньюкасла». Сделка между «красными дьяволами» и «Кристал Пэлас» может состояться зимой, так как в конце текущего сезона у 29-летнего вратаря истекает контракт.

Напомним, что Батленд присоединился к «Кристал Пэлас» в октябре 2020 года. В нынешнем сезоне АПЛ он на поле не появлялся.