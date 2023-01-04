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«Манчестер Юнайтед» интересуется голкипером «Кристал Пэлас» Батлендом 

В текущем сезоне 29-летний англичанин за команду Патрика Виейра не провел ни одного матча.
04 января 2023 14:20
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность покупки вратаря «Кристал Пэлас» Джека Батленда. Об этом сообщают британские СМИ.

Отмечается, что контракт англичанина с «орлами» истекает летом 2023 года.

По информации источника, манкунианцы остались без запасного голкипера после того, как Мартин Дубравка был отозван из аренды представителями «Ньюкасла». Сделка между «красными дьяволами» и «Кристал Пэлас» может состояться зимой, так как в конце текущего сезона у 29-летнего вратаря истекает контракт.

Напомним, что Батленд присоединился к «Кристал Пэлас» в октябре 2020 года. В нынешнем сезоне АПЛ он на поле не появлялся.

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