В «Баварии» назвали причины отказа от кандидатуры Кейна 

Руководство «Баварии» находится в поисках футболиста, способного закрыть позицию центрального форварда команды. Об этом сообщает немецкая пресса.

Отмечается, что одним из вариантов для мюнхенцев считался нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн.

Как утверждает источник, баварцы отказались от игрока сборной Англии из-за его высокой трансферной стоимости и лояльности к «шпорам». Согласно порталу Transfermarkt, трансферная стоимость 29-летнего игрока оценивается в 90 миллионов евро.

Добавим, что Кейн является воспитанником академии «Тоттенхэма». За все время пребывания в клубе он отыграл 410 матчей, забил 262 гола и отдал 62 результативные передачи.