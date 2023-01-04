Агент Мендеш уговаривал Роналду остаться в «Манчестер Юнайтед»

Представитель интересов Криштиану Роналду, Жорже Мендеш пытался уговорить 37-летнего нападающего остаться в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает британская пресса.

Отмечается, что португальскому агенту не удалось найти команду для своего клиента, которая в этом сезоне выступает в Лиге чемпионов.

Как утверждает источник, после того, как Мендеш не смог подыскать португальцу новый клуб, агент настаивал на том, чтобы Роналду остался в команде Эрика тен Хага до конца сезона. Однако, португальский форвард не принял это предложение. Переход в «Аль-Наср» состоялся без участия 56-летнего агента.

Добавим, что Роналду расторг свое соглашение с «Манчестер Юнайтед» в ноябре 2022 года. В текущем сезоне за «красных дьяволов» он провел 16 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи. В начале января 2023 года он перешел в саудовский «Аль-Наср».