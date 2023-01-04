Дмитрий Селюк: Тавареш? Любой защитник лучше Мевли, но странно, что «Бенфика» его отпускает

21-летний футболист из-за травмы крестообразных связок пропустил полгода, но уже приступил к тренировкам в составе второй команды «Бенфики».
Тавареш хорошо знаком главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю, под руководством которого играл в «Базеле» в сезоне-2021/2022.
– Я не знаю этого игрока, но могу сказать, что любой защитник будет лучше Мевли. Единственное, настораживает, что «Бенфика» его купила у «Базеля». И если он такой хороший игрок, зачем португальцы отпускают Тавареша в «Спартак»? – задается вопросом футбольный агент Дмитрий Селюк.
источник: «Советский спорт»