Ротен – о первом сезоне Месси в «ПСЖ»: У таких игроков адаптация должна проходить гораздо быстрее

Экс-игрок «ПСЖ» и сборной Франции Жером Ротен поделился мнением по поводу выступления форварда Лионеля Месси за «ПСЖ».

По мнению 44-летнего француза, аргентинец слишком долго адаптировался к Лиге 1.

«Месси находится в «ПСЖ» уже полтора года, но в первом сезоне аргентинец себя никак не проявил. Понимаю, что адаптация необходима всем, но Месси является лучшим футболистом мира. У таких игроков адаптация должна проходить гораздо быстрее», – приводит слова Ротена французская пресса.

Добавим, что Месси присоединился к «ПСЖ» в августе 2021 года. С тех пор за парижский клуб он провел 53 матча, забил 23 гола и отдал 29 результативных передач.