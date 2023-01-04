Президент «Аль-Насра» прокомментировал подписание контракта с Роналду

Президент «Аль-Насра» Мусалли Аль-Муаммар дал комментарий относительно подписания контракта с португальским нападающим Криштиану Роналду.

«Сумма контракта, которая кажется непостижимой, выходит за футбольные рамки. Соглашение коммерчески выгодно для клуба с точки зрения прибыли. В следующие несколько дней вы узнаете еще много нового», - приводит слова функционера зарубежная пресса.

Напомним, с ноября 2022 года футболист находился в статусе свободного агента после того, как «Манчестер Юнайтед» расторг с ним соглашение после скандального интервью.

Недавно стало известно о том, что Роналду перешел в «Аль-Наср». Срок контракта составляет два года, а зарплата игрока составит 200 миллионов евро, благодаря чему он стал самым высокооплачиваемым футболистом планеты.