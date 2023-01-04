Наставник «Ливерпуля» Клопп одержал больше всего побед в 2022 году среди тренеров топ-лиг 

Стал известен итоговый список тренеров команд из топ-5 лиг по количеству побед за 2022 год. Рейтинг был составлен авторитетным порталом Transfermarkt.

Сообщается, что победителем данного топа стал тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, который с красными одержал 43 победы в 60 встречах. На втором месте расположился Карло Анчелотти, под его руководством мадридский «Реал» победил в 37 матчах из 53 возможных. Третью строчку занял наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола (37 побед, 54 встречи).

Напомним, что Клопп возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года. Под руководством немецкого специалиста мерсисайдцы становились победителями Лиги чемпионов (2019 год) и чемпионами Англии (2020).