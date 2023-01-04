Дмитрий Селюк: Роналду надо забыть о Лиге чемпионов, «Ньюкасл» в ЛЧ не пробьется

Оказалось, что по настоянию португальца в договор включен пункт, согласно которому Криштиану перейдет в «Ньюкасл» на правах аренды, если клуб попадет в Лигу чемпионов. Мы обсудили эту новость с футбольным агентом Дмитрием Селюком.

– В контракте Роналду есть интересный пункт – уход в аренду в «Ньюкасл» в случае попадания клуба в Лигу чемпионов. Вчера смотрел матч «Арсенал» – «Ньюкасл». «Сороки» ни в какую Лигу чемпионов не попадут. Что думаете вы?

– В «Ньюкасле» пошли разговоры про Лигу чемпионов не случайно, это в перспективе очень мощный проект, новые владельцы сразу ставят амбициозные цели.

В «Ман Сити» было то же самое, когда туда катарские шейхи зашли. В первые же сезон «Сити» в ЛЧ вышел. Я это очень хорошо помню, потому что первый, кого они подписали, был мой игрок Яя Туре.

Что касается, нынешнего «Ньюкасла», не думаю, что команда пробьется в четверку. У него на пятках висят «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Ни по игре, ни по составу «Ньюкасл» пока с грандами конкурировать не может. Поэтому Роналду надо про этот пункт в контракте забыть.