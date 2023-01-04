Саа – о форварде «МЮ» Рэшфорде: Он может добиться всего

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Луи Саа высказался об игре нападающего команды Маркусе Рэшфорде.

Отмечается, что по мнению француза, 25-летний англичанин находится на одном уровне с Мбаппе и Холандом.

«Рэшфорд — игрок, способный забить 30 или даже 40 голов за сезон. В этом я не сомневаюсь. Он обладает отличными футбольными навыками и может сделать больше, чем Холанд или Мбаппе. Он отлично выбирает позицию на поле и может забивать много голов. Он находится в прекрасной форме и должен сделать все, чтобы ее сохранить. Он может добиться всего», – приводит слова Саа британская пресса.

Напомним, что Рэшфорд является воспитанником «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне за команду Эрика тен Хага он провел 23 матча, забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи.