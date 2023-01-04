«Эвертон» собирается уволить Лэмпарда с поста главного тренера клуба 

Руководство «Эвертона» планирует расстаться с наставником команды Фрэнком Лэмпардом. Об этом сообщают британские СМИ.

Отмечается, что в 19-м туре чемпионата Англии подопечные 44-летнего англичанина уступили «Брайтону» со счетом 1:4.

По информации источника, представителей «ирисок» не устраивает турнирное положение команды в АПЛ и они готовы уволить бывшего игрока «Челси» в ближайшее время.

Добавим, что Лэмпард возглавил «Эвертон» в январе 2022 года. В текущем сезоне чемпионата Англии команда занимает 16 место, набрав 15 очков после 18 сыгранных матчей.