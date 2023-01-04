Голы Тонали и Леау помогли «Милану» одержать победу над «Салернитаной» 

В матче 16-го тура Серии А «Милан» в гостях обыграл «Салернитану».
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличились форвард Рафаэль Леау (10-я минута) и полузащитник Сандро Тонали (15). Хозяева поля ответили единственным голом нападающего Федерико Бонаццоли (83).
Таким образом, подопечные Стефана Пиоли набирают 36 очков и занимают вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии. Гранатовые находятся на 13 месте, имея в своем активе 17 очков.
Добавим, что в следующем туре Серии А «Милан» на своем поле примет «Рому», а «Салернитана» дома сыграет с «Торино».
Серия А
16-й тур
«Салернитана» (Салерно) - «Милан» (Милан) - 1:2 (0:2)
Голы: Бонаццоли, 83 - Леау, 10, Тонали, 15.
источник: «Советский спорт»