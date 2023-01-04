«Шахтер» хочет получить за трансфер Мудрика 100 миллионов евро 

Руководство «Шахтера» установило ценник на полузащитника команды Михаила Мудрика в размере 100 миллионов евро. Об этом сообщает британская пресса.

Отмечается, что основным кандидатом на покупку считается лондонский «Арсенал».

По информации источника, представители оранжево-черных установили данную цену трансфера после того, как 21-летним игроком заинтересовалось руководство «Челси». В команде УПЛ не спешат расставаться с футболистом и готовы подождать до следующего летнего трансферного окна.

Добавим, что Мудрик присоединился к основной команде «Шахтера» в январе 2021 года. В текущем сезоне он провел 18 матчей, отметился десятью забитыми мячами и восемью ассистами.