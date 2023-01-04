«Атлетико» интересуется полузащитником ЦСКА Карраскалем 

Хавбек ЦСКА Хорхе Карраскаль может сменить клубную прописку в ближайшее время. Об этом сообщают бразильские СМИ.

Отмечается, что за 24-летним футболистом следят представители мадридского «Атлетико» и «Коринтианс».

Как утверждает источник, руководство армейцев готовы отпустить колумбийского игрока за 15 миллионов евро. Его контракт с московской командой рассчитан до 30 июня 2026 года.

Напомним, что Карраскаль перешел в ЦСКА летом 2022 года. В текущем сезоне за команду Владимира Федотова он провел 18 матчей, забил пять голов и отдал шесть результативных передач.