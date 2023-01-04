Де Хеа рассчитывает продлить соглашение с «Манчестер Юнайтед» 

Голкипер Дэвид Де Хеа и руководство «Манчестер Юнайтед» находятся на завершающей стадии переговоров по поводу продления контракта испанца с клубом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Отмечается, что нынешнее соглашение 32-летнего игрока с манкунианцами истекает летом 2023 года.

Как утверждает источник, вратарь надеется завершить свою футбольную карьеру в составе «красных дьяволов» и готов пойти на снижение зарплаты ради возможности продолжить выступать за английский клуб.

Напомним, что Де Хеа присоединился к «Манчестер Юнайтед» в июле 2011 года. Всего за красных он отыграл 510 матчей, 177 из которых отстоял на ноль.