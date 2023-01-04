Гол Миранчука спас «Торино» от поражения в домашнем матче с «Вероной»

«Торино» сыграл вничью с «Вероной» в матче 16-го тура чемпионата Италии. Встреча в Турине завершилась со счетом 1:1.

Гости открыли счет на 45-й минуте благодаря точному удару Милана Джурича. Хозяев поля спас от поражения гол Алексея Миранчука. Россиянин сравнял счет на 64-й минуте. Для Миранчука этот гол стал третьим в 10 матчах Серии А в этом сезоне.

«Торино» набрало 22 очка и занимает девятое место в чемпионате Италии. «Верона» смогла прервать серию из десяти поражений подряд, но набрав 6 очков в 16 играх, замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре 8 января «Торино» отправится в гости к «Салернитане».