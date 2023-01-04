Неймар может покинуть «ПСЖ» следующим летом 

Руководство «ПСЖ» планирует продажу форварда команды Неймара в следующее летнее трансферное окно. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что соглашение бразильского нападающего с парижанами рассчитано до лета 2025 года.

Как утверждает источник, представители французского клуба рассчитывают продать 30-летнего игрока, чтобы разгрузить зарплатную ведомость команды. Трансфер футболиста может обойтись в 100 миллионов евро. Красно-синим достаточно Килиана Мбаппе и Лионеля Месси для реализации своих будущих целей.

Напомним, что Неймар присоединился к «ПСЖ» в августе 2017 года. В нынешнем сезоне за команду Кристофа Гальтье он отыграл 21 матч, забил 15 голов и отдал 13 результативных передач.