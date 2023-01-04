Пиоли считает, что Леау готов остаться в «Милане» 

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мнением по поводу будущей карьеры форварда Рафаэля Леау.

Отметим, что в 16-м туре чемпионата Италии 23-летний португалец отметился голом за «россонери» в ворота «Салернитаны» (2:1).

«Мы побеседовали с Леау и я объяснил ему, что он может продолжить свое развитие в нашем клубе. Мне кажется, он рад и готов остаться с нами. Это видно по его стабильной игре. Он заслуживает стать чемпионом в составе нашей команды», – приводит слова Пиоли итальянская пресса.

Напомним, что Леау выступает за «Милан» с августа 2019 года. В нынешнем сезоне за итальянский клуб он принял участие в 21 встрече, забил восемь голов и отдал девять результативных передач.