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Руни может заменить Лэмпарда на посту главного тренера «Эвертона»

В настоящее время 37-летний англичанин возглавляет «Ди Си Юнайтед».
04 января 2023 20:01
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Эвертона» рассматривает возможность пригласить на пост наставника клуба Уэйна Руни. Об этом сообщают британские СМИ.

Отмечается, что на данный момент главным тренером «ирисок» является Фрэнк Лэмпард.

По информации источника, бывший нападающий сборной Англии является главным претендентом на тренерский пост, в случае отставки нынешнего наставника. Сейчас 37-летний специалист тренирует «Ди Си Юнайтед» в МЛС.

Добавим, что «Эвертон» занимает 16-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 15 очков после 18 матчей.

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Руни может заменить Лэмпарда на посту главного тренера «Эвертона»
В настоящее время 37-летний англичанин возглавляет «Ди Си Юнайтед».
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