«Рома» победила «Болонью» благодаря голу Пелегрини

Футболисты «Ромы» выиграли у «Болоньи» в матче 16-го тура чемпионата Италии. Встреча в Риме завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный гол был забит с пенальти Лоренцо Пеллегрини на 6-й минуте матча.

«Рома» набрала 30 очков и переместилась на шестое место в Серии А. У «Болоньи» 19 очков, команда занимает 10-е место в турнирной таблице.

В следующем туре «Рома» в гостях встретится с «Миланом», а «Болонья» дома сыграет с «Аталантой».

Серия А. 16-й тур

«Рома» (Рим) – «Болонья» - 1:0 (1:0).

Гол: Пеллегрини, 6 (пен.)